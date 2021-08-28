/647528/على-مدار-3-أيام-القبض-على-53-تاجر-مخدرات-بمحيط-الأندية-بالمحافظات

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة، استهدفت محيط الأندية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية خلال ثلاثة أيام.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية ضبط 42 قضية متنوعة أسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط 42 قضية متنوعة، بلغ عدد المتهمين فيها 53 متهما، وبحوزتهم المضبوطات الآتية: كمية من مخدر الحشيش، وزنت (13٫775 كيلوجرام). كمية من مخدر الهيروين، وزنت (1٫910 كيلوجرام). كمية من مخدر البانجو، وزنت ( 1 كيلوجرام). كمية من مخدر الإستروكس، وزنت ( 75 جراما). كمية من مخدر الأفيون، وزنت ( 50 جراما). كمية من مخدر آيس ، وزنت ( 45 جراما). كمية من الأقراص المخدرة. كما تم ضبط «مبالغ مالية – سلاح نارى – طبنجة صوت معدلة – 51 هاتف محمول - 6 سيارات - 10 دراجات نارية - 14 قطع سلاح أبيض – 2 ميزان». ولاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين لاستشعارهم بالأمن والأمان، وجار استمرار الحملات الأمنية؛ لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.

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