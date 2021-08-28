نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر official link رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين وإداريي التربية والتعليم من موقع وزارة الصحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة فعلت وزارة الصحة المصرية رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين والإداريين في وزارة التربية والتعليم حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بجمهوريه مصر العربيه من منطلق الحرص تطعيم لقاح كورونا للمعلمين 2021 من أجل بدء عام دراسي امن دون الخوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد قامت الوزارة بوضع خطة تنفيذية لتطعيم كافة العاملين بالكادر التعليمي ب لقاح فيروس كورونا المستجد ‏covid 19 وذلك لكسر الرهبة من شبح فيروس كورونا بين الطلاب والطالبات والمعلمين في المدارس في العام الجديد وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي.

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين

وقالت وزارة الصحة إن تفعيل رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين يهدف إلى إعداد إليه قبل الشروع في العام الدراسي الجديد من خلال إعداد كتاب مطبوعا من وزاره التربيه والتعليم للمديريات التعليمية بالمحافظات على مستوى الجمهورية لمتابعة تلقي العاملين في العملية التعليمية لقاح فيروس كورونا المستجد في مرحلة التعليم قبل الجامعي من أجل بدء عام صحي وآمن بهدف سلامة المواطنين والطلاب من الإصابة بسوء هذا العام.

وتضمن كتاب تسجيل لقاح كورونا للمعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم المطبوع الموجه من وزارة التربية والتعليم الى المديريات التعليمية على تشكيل لجنة بكل مديرية وإدارة تعليمية برئاسة مدير المديرية ومدير الإدارة وعضوية مديري المراحل بالمديرية وتكون من مهمة هذه الإدارات إعداد قاعدة بيانات للعاملين على مستوى المدارس الحكومية والخاصة والدولية وتكون تحت مسؤولية مدير المدرسة كما لابد أن تتضمن هذه القاعدة على أسماء متلقي الجرعتين متلقي الجرعة الأولي و المسجلين لتلقي الجرعات ولم يتلقى أي جرعة ومن لم يقم بالتسجيل ويتم إرسالها للمديريات واخطارهم بذلك.

أخر موعد لتسجيل لقاح كورونا للمعلمين

كما يتم التنبيه على اللجنة المشكلة هو إعلام العاملين في العملية التعليمية إلى أن آخر موعد لتسجيل طلب تلقي اللقاح يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021 ولن يسمح للعاملين بدخول مقرات العمل عند بدء العام الدراسي الجديد إلا بعد الحصول على اللقاح سواء بالمدارس الحكومية أو الخاصة أو الدولية.

كما يتم وضع موقف كل عامل من العاملين في المؤسسة التعليمية سواء المتلقي للجرعة الاولى او انه في انتظار الجرعة الثانية أو أنه متقدم للحصول على لقاح الجرعة الاولى ولم يتم ارسال الرساله او انه حصل على الجرعتين أو أنه لم يتقدم من الأساس.

وتقوم اللجنة المشكلة بإرسال تقرير لتوضيح الموقف النهائي لعدد والنسب المئوية لمتلقي الجرعتين.

خطوات تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021

وعن خطوات تسجيل لقاح كورونا للمعلمين والإداريين في وزارة التربية والتعليم عبر موقع وزارة الصحة المصرية.

تحديد الفئة المحدد للمعملين من خلال الضغط على فئات أخرى

ثم تسجيل البيانات المطلوبة والمتمثلة في ( الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة، …)