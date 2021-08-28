الرئيس السيسي: العراق واجه التأثيرات السلبية للإرهاب والحروب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه يدعو لتدشين مرحلة جديدة من التعاون مع العراق. وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته في فعاليات مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون، أن العراق واجه على مدى السنوات الماضية تأثيرات بالغة السلبية للإرهاب والحروب. وأكد أن العراق واجه التأثيرات السلبية للإرهاب والحروب، وشهد العراق تدخلات خارجية متعددة، مؤكدا دعمه الكاملة للسلطات العراقية في مواجهة الإرهاب. وأشاد بالإنجازات المتحققة في العراق، وتمكنه من دحر الإرهاب والقضاء على مشروع داعش بالمنطقة. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع العراق الشقيق، والحرص على تعزيز دوره القومي العربي، وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في كافة المجالات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة، دعماً لعلاقات التعاون المتبادلة ولمسيرة العمل العربي المشترك.

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