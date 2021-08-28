اجتماع بين قادة مصر والعراق وقطر على هامش مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة»

أفادت قناة "إكسترا نيوز" في خبر عاجل باجتماع بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع قادة العراق وقطر، على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وكشفت مصادر لقناة "إكسترا نيوز"، أن الاجتماع شهد تأكيد حرص مصر على دعم التضامن العربى، وأن الاجتماع يعد تأكيدا لجدية تفاهمات العلا.

وكان قد وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العراق للمشاركة في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس في المؤتمر تأتي في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره، حيث يسعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.