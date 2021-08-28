صور.. لحظة وصول الرئيس السيسى إلى العراق للمشاركة فى مؤتمر بغداد

جدة - نرمين السيد - وانطلقت أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وقادة وزعماء وممثلى الأردن والسعودية والكويت وقطر والإمارات وفرنسا وتركيا وإيران، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجى ومنظمة التعاون الإسلامى. ترأس الوفد العراقى مصطفى الكاظمى رئيس الوزراء، فيما شارك فى المؤتمر الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون، والعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، والشيخ صباح خالد الصباح رئيس الوزراء الكويتى، وفيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، إضافة إلى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ونايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى.

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