صور.. محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح كسر بخط المياه فى شارع المتحف الزراعى

جدة - نرمين السيد - تفقد أحمد راشد محافظ الجيزة، موقع إصلاح الكسر المفاجئ لخط الطرد 500 مم بشارع المتحف الزراعى بحى العجوزة القادم من الزمالك والمتجهه إلى ميدان ميشيل باخوم، والذى نتج عنه حدوث هبوط أرضى بالشارع جارى إصلاحه.





ووجه راشد، شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بتكثيف مجهودات شفط المياه الناتجة عن الكسر ومضاعفه أعداد سيارات الشفط لسرعة إنجاز الأعمال بالتوازى مع إصلاح الكسر بخط الطرد بالتعاون مع الجهات المختصة بشركة مياه الشرب والصرف بالقاهرة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم الدفع بـ10 سيارات ومعدة لشفط المياه الناتجه عن الكسر من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافة، كما تم دعم المنطقة بخدمات مرورية أمام موقع الكسر بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لعدم إعاقة الحركة المرورية بالطريق.

ووجه المحافظ، رئيس حى العجوزة بالمتابعة الميدانية والوقوف على الأعمال وإزالة أى معوقات لسرعة الإنتهاء منها مع إعادة الشيء لأصله بالطريق عقب الانتهاء.