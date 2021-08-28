صور.. وزير الطيران يتفقد مبنى الركاب رقم 2 و3 بمطار القاهرة الدولى

جدة - نرمين السيد - أجر الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، صباح اليوم السبت، جولة مفاجئة لمبنى الركاب رقم 2 و3 بمطار القاهرة الدولى، رافقه خلالها المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، لمتابعة انتظامية حركة التشغيل التى تشهد كثافة خلال الفترة الصباحية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من أجل راحة المسافرين والاطمئنان على تطبيق جميع الإجراءات الأمنية والاحترازية والوقائية.





وتفقد وزير الطيران المدنى، خط سير الركاب بداية من دخول المطار وحتى إنهاء إجراءات سفرهم مرورا بكاونترات المحطة والجوازات ومنطقة تجميع الحقائب والأسواق الحرة، واستراحات الخدمة المميزة ونقاط التأمين المختلفة ومكتب الحجر الصحى وغيرها. وخلال الجولة، وجه وزير الطيران المدنى، بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للمسافرين واستمرار التنسيق والتعاون بين جميع الجهات العاملة بالمطار للتعامل مع كثافة التشغيل التى يشهدها مطار القاهرة بتسيير عدد كبير من شركات الطيران العالمية والمصرية رحلات من والى وعبر مطار القاهرة المحورى، مما يعكس الثقة فى التزام المطارات المصرية بتطبيق الإجراءات الاحترازية وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين. جاء ذلك فى إطار جولات الوزير، المستمرة للاطمئنان على حركة السفر والوصول وانسيابية التشغيل داخل المطارات المصرية.

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