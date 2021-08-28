صور.. وزير دفاع كوريا الجنوبية يستقبل السفير المصرى فى سول

جدة - نرمين السيد - وقال السفير حازم فهمى، بحسب بيان لوزارة الخارجية، إن الوزير الكورى أوضح التطور الكبير فى العلاقات بين البلدين منذ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى كوريا الجنوبية فى عام 2016 وما نتج عنها من ترفيع العلاقات بين الدولتين إلى مرتبة الشراكة الإستراتيجية الشاملة.

كما أشار وزير الدفاع الكورى، أيضا إلى قرار الحكومة الكورية هذا العام بترفيع وضعية مصر لتصبح على قائمة الدول ذات الأولية فى جميع مجالات التعاون لكوريا الجنوبية، معربا عن تطلع الجانب الكورى إلى إتمام زيارة الرئيس الكورى مون جاى-إن إلى القاهرة أوائل العام المقبل.