بـ«6 طعنات في البطن والصدر» .. مقتل عامل على يد شقيقة بسبب خلافات مالية في بولاق أبو العلا

/647522/بـ6-طعنات-في-البطن-والصدر--مقتل-عامل-على-يد-شقيقة-بسبب-خلافات-مالية-في-بولاق-أبو-العلا

تباشر النيابة العامة، اليوم السبت، التحقيقات في واقعة مقتل شاب، بمنطقة بولاق أبو العلا، بـ6 طعنات نافذة في الصدر والبطن والرقبة، على يد شقيقه، أمس الجمعة، لخلافات مالية بينهما، وقررت النيابة العامة عرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها، لمعرفة سبب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث النهائية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مقتل شاب بـ6 طعنات على يد شقيقه

خلافات مالية

بداية الواقعة عندما ورد بلاغ الى قسم شرطة بولاق أبو العلا، يفيد العثور على جثة شاب مقتول داخل منزله فى دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى مكان الواقعة، واتضح من خلال المعاينة أن الضحية مصاب بعدة طعنات نافذة في مختلف أنحاء جسده، وتم اكتشاف أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقه، الذى كان بينه و بين المجنى علية خلافات مالية.

القبض على المتهم

وبعد الانتهاء من المعاينة، حضرت النيابة العامة، وناقشة الأسرة التي أكدت أن نشوب مشاجرة بين المجني عليه وشقيقه بسبب خلافات مالية، وان الجانى وهو عامل، في العقد الرابع من عمره، استل سكينا من مطبخ الشقة «المجنى عليه» وهو عاطل، في العقد الثالث من عمره، وسدد عدة طعنات الى شقيقة «المجني عليه»، حتى تاكد أنه فارق الحياة.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوات المباحث من ضبطه، وتم إحالته الى النيابة العامة، التي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، ولاتزال التحقيقات مستمرة.