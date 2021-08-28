/647517/العراق-وفرنسا-شريكان-رئيسيان-في-الحرب-ضد-داعش-والإرهاب

أشاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، بالدور الذي تلعبه فرنسا في دعم العراق، مؤكدا أهمية الشراكة بين البلدين في دحر الإرهاب وداعش.

مصطفى الكاظمي

وأشار الكاظمي – خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبيل قمة بغداد للشراكة والتعاون- إلى جهود الرئيس الفرنسي لدعم مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بين دول الجوار وأصدقاء العراق.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن الشعب العراقي يقدر هذا الموقف الفرنسي لصالح العراق، ومساهمة فرنسا لدعم العراق خلال حربها ضد داعش، معربًا في الوقت ذاته عن خالص شكره للجانب الفرنسي على تلك الجهود في دعم القوات العراقية.

مضيفًا أن العراق وفرنسا يعملان على الشراكة الاقتصادية وفي مجالات الطاقة والنفط والتنمية والتعليم والصحة، معربا عن شكره للحكومة الفرنسية لدعم العراق في قطاع الصحة خلال جائحة كورونا.

وأكد أن العراق وفرنسا شريكان رئيسيان في الحرب داعش والإرهاب، وستستمر هذه الشراكة في الدفاع عن قيم الديمقراطية في التجربة العراقية، مشيرا إلى سعيهم لتطوير آفاق التعاون مع الجانب الفرنسي في المجالات كافة.

ووصل الرئيس الفرنسي - أمس - إلى العاصمة بغداد، للمشاركة في "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة".

يذكر أن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي دعا إليه الكاظمي ستبدأ أعماله اليوم بحضور العديد من قادة دول المنطقة والعالم ويعد حدثا مهما للعراق والشرق الأوسط بأكمله.

الدول المشاركة

جدير يالذكر أن الدول المشاركة هي مصر والأردن وتركيا وإيران والسعودية والكويت وقطر والإمارات وفرنسا، إضافة إلى الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي.

ومنذ صباح اليوم السبت، بدأت الوفود المشاركة في المؤتمر بالوصول العاصمة العراقية بغداد، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كل من نظيره العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ووصل الوفد الأردني برئاسة الملك عبد الله الثاني، إلى العاصمة بغداد للمشاركة في قمة بغداد للتعاون والشراكة، واستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في مطار بغداد الدولي.

كما استقبل وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الوفد التركي المشارك في مؤتمر بغداد، برئاسة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.