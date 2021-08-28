طائرة بدون طيار.. أمريكا تشن غارة جوية ردًا على هجوم مطار كابول

/647512/طائرة-بدون-طيار-أمريكا-تشن-غارة-جوية-ردا-على-هجوم-مطار-كابول

أعلن الجيش الأمريكي في بيان له اصدره اليوم السبت، عن تنفيذ غارة جوية بطائرة بدون طيار، وذلك ردًا على الهجوم الدموي في مطار كابول الذي راح ضحيته 169 مواطن أفغاني و13 من أفراد القوات الأمريكية.

القيادة المركزية الأمريكية

وأوضح المتحدث باسم القيادة المركزية، أن عملية مكافحة الإرهاب أسفرت عن مقتل الهدف وذلك وفقًا للمؤشرات الأوليةـ مضيفا:” لم نعلم بسقوط ضحايا من المدنيين".

داعش خرسان

وكان "داعش خراسان" فرع التنظيم الإرهابي في أفغانستان، أعلن مسؤوليته عن هجوم خارج مطار كابول أمس الأول أدى إلى مقتل العشرات، من بينهم 13 عسكريا أمريكيا.

جو بايدن

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن - في وقت سابق - بملاحقة منفّذي الهجوم الانتحاري الذي وقع الخميس، مؤكّداً - من جهة ثانية - تمسّكه بإنجاز الانسحاب العسكري من أفغانستان في 31 الجاري، وبمواصلة عمليات الإجلاء إلى ذلك الحين.

وفي خطاب ألقاه في البيت الأبيض، ووصف فيه جنود بلاده الذين قتلوا في الهجوم الانتحاري بأنّهم "أبطال"، قال بايدن "لأولئك الذين نفّذوا هذا الهجوم وكذلك لأي شخص يتمنّى الضرر لأمريكا، اعلموا هذا: لن نسامح. لن ننسى. سنطاردكم ونجعلكم تدفعون الثمن".

حركة طالبان

من جهة أخرى وعلى ذات المنوال نددت حركة طالبان "بشدة" بالهجوم، مؤكدة أنه وقع في منطقة تخضع لسيطرة الجيش الأمريكي.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد إن "التفجير وقع في منطقة تتولى مسئولية الأمن فيها القوات الأمريكية".

وعلى صعيد متصل، قالت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة إن باريس عقدت محادثات مع ممثلين عن حركة طالبان في الأيام الماضية في العاصمة الأفغانية كابول والعاصمة القطرية الدوحة لتسهيل عمليات الإجلاء الجارية من كابول.

وكان سهيل شاهين المتحدث باسم طالبان قد قال على تويتر في وقت سابق إن وفدا فرنسيا التقى ممثلي الحركة في الدوحة أمس الخميس لمناقشة الموقف على الأرض في أفغانستان.

وكان ذلك أول اجتماع رسمي بين الجانبين منذ استيلاء طالبان على العاصمة في 15 أغسطس، وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "الاتصالات المتعلقة بالعمليات حدثت بالفعل في الأيام الماضية مع ممثلين عن حركة طالبان في كابول وأيضا في الدوحة من أجل تسهيل عملياتنا الجارية للإجلاء".

بدوره، أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ عن "إدانته الشديدة لهذا الهجوم الإرهابي المروع"، مشددا على أن الأولوية تظل "لإجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص إلى بيئة آمنة في أسرع وقت ممكن".

شارل ميشال

هذا ودعا شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي، إلى مواصلة عمليات الإجلاء من مطار كابول، في حين أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "الهجمات الجبانة واللاإنسانية في مطار كابول".

قال رئيس الوزراء جاستن ترودو في تغريدة على تويتر "ندين بشدة الهجمات الإرهابية التي ارتكبت في كابول، نحن نقف بكل جوارحنا مع الشعب الأفغاني وذوي الضحايا، بمن فيهم حلفاؤنا، وسنواصل العمل مع شركائنا لدعم الأفغان واستضافة اللاجئين".