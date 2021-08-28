/647511/تعرف-على-موعد-ظهور--رونالدو-بقميص-مانشستر-يونايتد

أعلن النادي الإنجليزي أمس الجمعة رسمياً، ضم الدولي البرتغالي بعقد لمدة عامين قادما من صفوف يوفنتوس الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المنتظر أن ينتظم رونالدو في تدريبات فريقه الجديد عقب اجتياز الكشف الطبي لبدأ مشاركته في المباريات.

وقد يغيب بنسبة كبيرة صاحب الـ 36 عاماً عن مواجهة اليونايتد أمام واتفورد غداً الأحد في الجولة الثالثة من البريميرليج.

رحلة كريستيانو رونالدو

وكان رونالدو قد انتقل إلى صفوف يوفنتوس قادما من ريال مدريد الإسباني في صيف 2018 مقابل 117 مليون يورو.

وبدأ صاروخ ماديرا مسيرته الاحترافية مع سبورتينج لشبونة البرتغالي، ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2003، حيث قضى معه 6 سنوات قبل رحيله إلى ريال مدريد في صيف 2009 مقابل 94 مليون يورو كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم آنذاك.

تفاصيل عقد رونالدو مع مانشستر

حصل مانشستر يونايتد على توقيع رونالدو بعقد يمتد لموسمين مقبلين.

يذكر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، لعب في صفوف مانشستر يونايتد في الفترة من عام 2003 حتى عام 2009.

تصريحات مدرب يوفينتوس

وأكّد ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس أن رونالدو أخبره برغبته في الرحيل عن يوفنتوس.

وأضاف: "رونالدو أخبرني بالأمس أنه لم يعد لديه أي نية للعب ليوفنتوس، لذلك لن يكون متواجداً في مباراة الغد".

وتابع: "علينا أن نشكر رونالدو على ما قدمه، كان مثال جيد للشباب، أعود وأكرر يجب أن نستمر".

وأكد مراسل قنوات بي إن سبورتس في إيطاليا والمقرب من نادي يوفنتوس “حسين ياسين”، أن رونالدو لم يتدرب اليوم الجمعة، حيث ودع زملاؤه وغادر مركز تدريبات الفريق في تورينو.

وشهد المؤتمر الصحفي للإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الجمعة أجوبة بشأن ضم رونالدو لصفوف السيتي.

وقال غوارديولا: " أقول نفس الشيء، سيقرر كريستيانو المكان الذي يريد أن يلعب فيه، وليس مانشستر سيتي، وليس أنا، هناك أشياء كثيرة بعيدة"، ليعيد مسألة حسم الصفقة لرغبة رونالدو نفسه".