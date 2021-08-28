وصول جثمان الإعلامي حمدي الكنيسي مسجد الحصري «صور»

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وصل جثمان الإعلامي حمدي الكنيسي لمسجد الحصري منذ دقائق وقبل تشيعه عقب صلاة الظهر بحضور عدد من كبار الزوار والشخصيات العامةن ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وصول جثمان حمدي الكنيسي لمسجد الحصري

وتوافد العديد من الشخصيات العامة لمسجد الحصري لحضور تشييع جنازة الإعلامي حمدي الكنيسي والذي وافته المنية أمس الجمعة بعد صراع مع المرضي في مستشفى المعادي العسكري.

مر الإعلامي حمدي الكنيسي بوعكة صحية مريعة أدت إلى خضوعه للعلاج في مستشفى المعادي العسكري، وقد صدر توجيه رئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير الرعاية الطبية الكاملة له إثر إصابته بأزمة صحية، وذلك وفق ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اذ أنه كان يعاني من كسر في مفصل الفخذ.

أبرز المعلومات حول حمدي الكنيسي

الإعلامي حمدي الكنيسي من مواليد 19 مارس 1941 بقرية شبرا النملة مركز طنطا محافظة الغربية، وقد حصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة القاهرة عام 1961، وقبل اشتغاله بمهنة الإعلام عمل مدرسا للغة الإنجليزية بالتعليم الثانوي.

وترك الإعلامي حمدي الكنيسي مهنة التدريس ليتم تعيينه في الإذاعة المصرية 31 أكتوبر 1963 مذيعًا (قارئ نشرة) بالبرنامج العام، كما شارك في إنشاء مراقبة البرامج الثقافية والخاصة عام 1966، وتدرج في المناصب حتى اشتهر بكونه أحد أبرز مراسلي مصر الحربيين للإذاعة في أثناء حرب أكتوبر 1973.

سبق وشغل الإعلامي الراحل منصب رئاسة شبكة صوت العرب عام 1992، وأول رئيس تحرير لمجلة مسموعة لشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات عام 1995، كما تولى مناصب أخرى منها الأمين العام لمهرجان الإذاعة والتليفزيون، والأمين العام لمهرجان الأغنية العربية السادس.

وفاة حمدي الكنيسي

وكان قد أعلن الأمير أباظة وفاة حمدي الكنيسي، فكتب: “إنا لله وإنا اليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى، صديقي وأبي الثاني الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي، والدفنه غدا بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري بـ6 أكتوبر.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته”، ومن المقرر تشيع جثمان حمدي الكنيسي غدا من مسجد الحصري ب6 أكتوبر بعد صلاة الظهر.