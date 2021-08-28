/647509/تعرف-على-جهود-أمن-المنافذ-خلال-24-ساعة-أبرزها--قضايا-التهريب

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، اليوم السبت، حملات مكبرة لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الحملات المكبرة لضبط جرائم التهريب

مكافحة جرائم تهريب البضائع

ونتج عن جهود الحملات، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 3 قضايا تهريب أبرزها «منسوجات ومستحضرات تجميل متنوعة».

وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط 2 قضية، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد الأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط 2 قضية.

ضبط 57 قضية

وفي مجال الأمن العام تم ضبط 57 قضية، كما تم ضبط 1456 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ الأحكام تم تنفيذ 202 حكم قضائي متنوع.

وفي مجال مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات» تم ضبط 2 قضية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

وفي سياق أخر اسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع

ونجحت فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية فى ضبط 2 قضية تهريب «أبرزها أقمشة - مستحضرات تجميل» وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط قضية، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد الأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط 4 قضايا.

مجال ضبط المخالفات المرورية

مما أسفرت الجهود فى مجال الأمن العام عن ضبط 40 قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 628 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 202 حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم «تزوير المستندات» تم ضبط 3 قضايا.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتجري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.