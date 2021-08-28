وزير الزراعة بقنا: توجيهات من القيادة بالاهتمام بالقوافل البيطرية المجانية

وأوضح بيان صحفى، أن الوزير والمحافظ، أُطلعا على مراحل ونسب تنفيذ المركز والذى سوف يضم جميع الخدمات الزراعية والبيطرية والأنشطة المختلفة المرتبطة بها، كما تابع القصير والدوادى والوفد المرافق لهما القافلة البيطرية المجانية التى تنظمها وزارة الزراعة فى قرية المراشدة وتشترك فيها جميع الجهات التابعة للوزارة سواء هيئة الخدمات البيطرية ومعهد التناسليات الحيوانية ومعهد صحة الحيوان ومعهد الأمصال واللقاحات وصندوق التأمين على الماشية وذلك، لتقديم جميع أوجه الرعاية البيطرية لفحص وعلاج مواشى صغار المزارعين والمربين مجانا، بالإضافة إلى خدمات التلقيح الاصطناعى وتحسين السلالات من أجل زيادة الإنتاج الحيوانى والالبان.
كما قام وزير الزراعة أيضا، بتسليم المزارعين تعويضات صندوق التأمين على الماشية، وقال القصير إن هناك توجيهات القيادة الاهتمام بالقوافل البيطرية المجانية فى القرى الأكثر احتياجا للمساهمة فى رفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.
هذا ويواصل وزير الزراعة جولته فى محافظة قنا، لتفقد ومتابعة المشروعات الزراعية المختلفة.
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