/647502/ريال-مدريد-يقرر-تأجيل-التعاقد-مع-مبابي-تفاصيل

اشارت تقارير صحفية صباح اليوم السبت، أن ريال مدريد الإسباني قد لا يضم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان هذا الصيف.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكدت الإسبانية والفرنسية، رفض سان جيرمان عرض مغري بـ 160 مليون يورو من قبل الميرنجي لضم مبابي منذ أيام.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" اليوم السبت، أن إدارة ريال مدريد قررت تأجيل صفقة مبابي إلى الميركاتو الشتوي بعد تعنت إدارة النادي الفرنسي في المفاوضات.

كشفت قناة TF1 الفرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان رفض عرض ريال مدريد بشأن شراء نجم الفريق الفرنسي، كيليان مبابي ، حيث يعارض ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي، بكل شدة فكرة بيع مبابي.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن النادي الباريسي لم يقم بصياغة رد رسمي على عرض ريال مدريد حتى الآن.

فيما تؤكد تقارير فرنسية أخرى أن النادي الملكي قد يرفع عرضه إلى 180 مليونا.

وأشارت إلي أن عدم تجديد مبابي لعقده سيجعل إدارة باريس سان جيرمان تفكر في العرض الإسباني، حتى لا تخسر مبابي بالمجان في الصيف المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في يونيو العام المقبل، وما زال اللاعب الشاب صاحب الـ 22 عاما رافضا حتى الآن كل عروض التجديد للنادي الباريسي.

أعلن ريال مدريد بشكل رسمي عن تجديد عقد الأوروجواياني فيدي فالفيردي نجم وسط الملكي والمنتهي في يونيو 2025.

أصدر نادي ريال مدريد بياناً رسمياً، أعلن خلال عن تجديد عقد فيدي فالفيردي صاحب الـ 23 عاماً، لمدة موسمين حتي يونيو 2027.

وإلتقط فيدي فالفيردي نجم وسط ريال مدريد، عدد من الصور التذكارية مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي، حاملاً قميص التجديد حتي 2027.

سجل جاريث بيل الهدف الأول في الدقيقة الـ 5 من عمر المباراة من خلال انطلاقة سريعة عن طريق كريم بنزيمة على الجبهة اليسرى خلف مدافعي ليفانتي استغلها في إختراق منطقة جزاء ليفانتي ثم مرر كرة عرضية أرضية بإتجاه زميله جاريث بيل المواجه للمرمى والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.