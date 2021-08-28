أحداث رياضية تنتظرك اليوم السبت: المنتخب الوطني يدخل معسكرا مغلقاً.. موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي.. أهم مواجهات الليلة

/647501/أحداث-رياضية-تنتظرك-اليوم--السبت-المنتخب-الوطني-يدخل-معسكرا-مغلقا-موعد-مباراة-ليفربول-ضد-تشيلسي-أهم-مواجهات-الليلة

تشهد الساحة الرياضية اليوم السبت، العديد من الأخبار والأحداث الكروية بشكل خاص والرياضة بشكل عام وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث رياضية في إنتظارك.

منتخب مصر

يدخل المنتخب الأول بقيادة حسام البدرى المدير الفني، اليوم السبت، معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهتي أنجولا والجابون، والتي من المقرر إقامتها يومي 1 و 5 سبتمبر المقبل فى الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

بيراميدز

تقام مباراة بيراميدز أمام فريق وغزل المحلة السوم السبت، ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجولة ال 34 المؤجلة والأخيرة ، ستاد الدفاع الجوي.

مانشستر سيتي

تقام مباراة منشيستر سيتي اليوم اسبت، أمام فريق أرسنال، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، ضمن من مسابقة الدوري الممتاز.

ليفربول

يستضيف فريق ليفربول نظيرة تشيلسي، اليوم السبت، والتي من المقرر إ قامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

تقام مباراة مانشستر سيتي أمام فريق آرسنال في تمام الساعة 1:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

تقام مباراة أستون فيلا أمام فريق برينتفورد في تمام الساعة 4 مساء

تقام مبارة نيوكاسل يونايتد ساوثهامتون في تمام الساعة 4 مساء

تقام مباراة وست هام يونايتد ىأمام فريق كريستال بالاس في تمام الساعة 4 مساء

تقام مباراة نوريتش سيتي أمام فريق ليستر سيتي في تمام الساعة 4 مساء

تقام مباراة برايتون أمام فريق إيفرتون في تمام الساعة 4 مساء

تقام مباراة ليفربول أمام فريق تشيلسي في تمام الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

سليتا فيجو أمام فريق أتلتيك بيلباو في تمام الساعة 5 مساء

ريال سوسييداد أمام فريق ليفانتي في تمام الساعة 7:30 مساء

إلتشي أمام إشبيلية الساعة 7:30 مساء

ريال بيتيس ريال مدريد الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري المصري

تقام مباراة سموحة أمام فريق المقاصة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 5 مساء

تقام مباراة بيراميدز أمام فريق غزل المحلة والتي من المقرر إقامتها الساعة 5 مساء على قناة أون تايم سبورت

تقام مباراة المقاولون العرب الاتحاد السكندري الساعة 7 مساء

تقام مباراة الإنتاج الحربي وادي دجلة الساعة 7 مساء

تقام مباراة إنبي أمام فريق الجونة والتي من المقرر إقامتها الساعة 9 مساء