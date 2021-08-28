رفع ترتيب مصر لمواقع الخدمات العالمية 2021

تبنت الدولة المصرية خطة طموحة لتنمية صناعة الخدمات التكنولوجية والمعروفة باسم "التعهيد"، الأمر الذي ساهم تحقيق طفرة غير مسبوقة في هذا المجال تبعه نقل أعمال وخدمات تجارية من وإلى مصر اعتماداً على عدة عوامل تنافسية منها الكوادر البشرية المدربة والموقع الجغرافي المميز وانخفاض المقابل المالي مقارنة بغيرها من الدول الأخرى.

ومنذ عام 2014، سعت الدولة إلى زيادة العائدات من صناعة خدمات التعهيد عبر التوسع فى إنشاء المدن التكنولوجية فى المحافظات وتوفير التدريب وفرص العمل، ذلك ضمن استراتيجية بناء "مصر الرقمية"، لتظل محط أنظار المؤسسات الدولية وخبراء الصناعة ومحور اهتمام الشركات العالمية في مجال تعهيد خدمات التكنولوجيا العابرة للحدود.

مؤشر كيرني لمواقع الخدمات العالمية الذي يضم 60 دولة تم اختيارها على مستوى العالم، رفع ترتيب مصر لمواقع الخدمات العالمية عام 2021، حيث جاءت بالمركز الـ 15 عالمياً، والأول على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا بـ 5.62 نقطة، متفوقة بذلك على عدد من دول المنطقة، حيث تلتها الإمارات بـ 5.47 نقطة، ثم تركيا بـ 5.46 نقطة، وموريشيوس بـ 5.45 نقطة، وكينيا بـ 5.31 نقطة، والمغرب بـ 5.28 نقطة، ثم غانا بـ 5.19 نقطة، بعد ذلك إسرائيل بـ 4.69 نقطة، وجنوب إفريقيا بـ 4.6 نقطة.

أوضح مؤشر كيرني أن مصر حصلت على 5.62 نقطة عام 2021، مقارنة بـ 5.56 نقطة عام 2019، و5.62 نقطة عام 2017، و5.45 نقطة عام 2016، و5.62 نقطة عام 2014.

وقد زاد حجم الصادرات الرقمية لمصر في خدمات التعهيد بنسبة 173.3%، حيث سجلت 4.1 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 1.5 مليار دولار عام 2014.

ويعمل نحو 240 ألف مواطن فى مصر بمجال خدمات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات العابرة للحدود، بينما هناك 100 دولة تقدم مصر لها خدمات التعهيد ومراكز الاتصال بـ 20 لغة مختلفة وتصل نسبة استحواذ مصر الحالية على صناعة خدمات التعهيد عالمياً 17%، طبقاً لمؤسسة IDC.

وسعيا لتطوير صناعة خدمات التعهيد أطلقت مصر مبادرة "مستقبلنا.. رقمي"، التي تعد منحة مجانية بالكامل، لتدريب الشباب في مجالات تكنولوجيا المعلومات، وهي أبرز مبادرات مصر الرقمية، وقد تم تخريج 40 ألف شاب من أصل 100 ألف شاب مستهدف تدريبهم عن بعد.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز مكانة مصر على خريطة تكنولوجيا المعلومات ووضعها ضمن أكبر الدول المصدرة للخدمات الرقيمة، بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل للشباب على نطاق واسع من خلال تأهيلهم على ممارسة الوظائف الرقمية الحرة.