عاجل.. السيسى خلال لقائه برهم صالح: مصر تعتز بالعلاقات التاريخية مع العراق

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس العراقى رحب بزيارة الرئيس إلى بغداد، مؤكدا تقديره العميق للرئيس على المستوى الشخصى، وحرص العراق على استمرار التنسيق والتشاور المكثف مع مصر على جميع المستويات، فى ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية، وفى ضوء أهمية ومحورية الدور المصرى بالمنطقة والداعم للعراق، بما يسهم فى مواجهة التحديات المشتركة التى تمر بها الأمة العربية.

من جانبه، أكد الرئيس اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع العراق الشقيق، والحرص على تعزيز دوره القومى العربى، وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقى فى جميع المجالات، سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع المملكة الأردنية الشقيقة، دعماً لعلاقات التعاون المتبادلة ولمسيرة العمل العربى المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء شهد استعراض مجمل العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن سبل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى، إضافةً إلى مناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات المتفق عليها فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع الأردن.