سكرتير عام الأمم المتحدة يشيد بدور مصر الرائد دبلوماسيا

جدة - نرمين السيد - أشاد أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، بدور مصر الرائد دبلوماسيا فى جميع المحافل الدولية، وذلك خلال استقباله للسفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، لتوديعه بمناسبة انتهاء مهام عمله.





وأثنى السكرتير العام، على الدعم والتعاون القائم بين مصر والأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها الدولية المتخصصة فى جميع المجالات، وهو ما انعكس فى نجاح الطرفين فى التعامل مع عدد من المواقف والأزمات على المستوى الإقليمى والدولى، بما يدعم من مقاصد وأهداف الأمم المتحدة التى نص عليها ميثاق المنظمة، مشيرًا إلى دور مصر المحورى فى دعم مبادرات وجهود الإصلاح فى عمل المنظمة الدولية بمساراته المختلفة خلال رئاستها لمجموعة الـ77 والصين فى عام 2018، ورئاستها الحالية للجنة بناء السلام فى ظل الأداء المتميز للبعثة المصرية بقيادة السفير محمد إدريس. كما أعرب السكرتير العام، عن تقديره لجهود السفير محمد إدريس خلال فترة عمله فى نيويورك، ومشاركته الفعالة فى مختلف الاجتماعات والأنشطة الأممية، بما يعكس الدور الرائد لمصر ودبلوماسيتها فى أروقة الأمم المتحدة، متمنيا له دوام التوفيق.

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