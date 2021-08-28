أمريكا تطالب الحشود بالابتعاد فوراً عن مطار كابل

نصحت السفارة الأمريكية في كابل رعاياها، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني فجر اليوم السبت، بتجنب الذهاب إلى مطار العاصمة الأفغانية، بسبب تهديدات أمنية، فيما تجري عملية الإجلاء بوتيرة سريعة للغاية.

وقالت السفارة في البيان، إنه ينبغي على المتواجدين عند بوابة «أبي» والبوابة الشرقية والبوابة الشمالية أو عند بوابات وزارة الداخلية المغادرة على الفور.

يأتي ذلك، فيما قال مسؤول غربي، اليوم السبت، إن عمليات إجلاء المدنيين بمطار كابل تتواصل بوتيرة سريعة للغاية، مضيفاً: «نوفر مروراً سريعاً لكل أجنبي لمغادرة أفغانستان خلال الساعات الـ48 المقبلة»، وأشار إلى أنه لا علاقة بين هجوم الطائرة المسيرة وخطة الإجلاء الحالية بمطار كابل».

ولا تزال عمليات إجلاء آلاف الأشخاص تواجه تهديدات محددة وذات مصداقية غداة الهجوم الانتحاري قرب مطار كابل، الخميس، وفق ما أكدت واشنطن الجمعة.

وخلّف الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش الخميس، 85 قتيلاً على الأقل بينهم 13 جندياً أميركياً.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي: «نرى أنه لا تزال ثمة تهديدات ذات مصداقية، تهديدات محددة وذات مصداقية».

والتوتر في ذروته بأفغانستان قبل أيام من الموعد النهائي لانسحاب الجنود الأميركيين وانتهاء عمليات الإجلاء في 31 أغسطس بعد عقدين من الحرب.