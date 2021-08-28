المنتخب يدخل معسكرا مغلقاً اليوم استعداداً لأنجولا والجابون بتصفيات المونديال

/647488/المنتخب-يدخل-معسكرا-مغلقا-اليوم-استعدادا-لأنجولا-والجابون-بتصفيات-المونديال

يدخل المنتخب الأول بقيادة حسام البدرى المدير الفني، اليوم السبت، معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهتي أنجولا والجابون، والتي من المقرر إقامتها يومي 1 و 5 سبتمبر المقبل فى الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني قائمة اللاعبين النهائية المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب، وشملت القائمة 27 لاعبا من بينهم محمد صلاح ومحمد النني المحترفان فى إنجلترا تحسبا لنجاح مساعي ضمهما فى ظل الإجراءات الاحترازية المفروضة في إنجلترا.

وشملت القائمة ٢٧ لاعبا من بينهم محمد صلاح ومحمد النني المحترفين في انجلترا تحسبا لنجاح مساعي ضمهما في ظل الاجراءات الاحترازية المفروضة في انجلترا، ومن المقرر أن ينطلق معسكر الفريق يوم السبت المقبل 28 أغسطس الحالي..

وشهدت القائمة تواجد 9 لاعبين من النادي الأهلي ، و6 لاعبين من نادي الزمالك ، و2 من سموحة ، و4 لاعبين من نادي بيراميدز ،ولاعباً واحداً من الإسماعيلي ، كما تواجد 5 محترفين في قائمة البدري .

وجاءت القائمة على النحو التالي:

قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

حراسة المرمي :محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل

خط الدفاع : أكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر

خط الوسط : طارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه ومحمد صلاح ومحمد النني

خط الهجوم : محمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا .

عقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، اجتماعًا الأربعاء الماضي ، بمقر اتحاد الكرة، لبحث أزمة عدم مشاركة لاعبي الدوري الإنجليزي محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمد النني، لاعب وسط آرسنال، مع الفراعنة أمام منتخبي أنجولا والجابون، في الجولتين الأولي والثانية، من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

وكشف مصدر داخل المنتخب لتحيا مصر أن جهاز المنتخب، اجتمع اليوم بمقر الجبلاية، لبحث أزمة رفض ليفربول وأرسنال، تواجد محمد صلاح والنني، مع المنتخب أمام أنجولا والجابون، بسبب القيود التي تفرضها الحكومة الإنجليزية بدخولهما في العزل لمدة عشرة أيام بعد عودتهما إلى إنجلترا من جديد، نتيجة إجراءات فيروس كورونا، وهو مايعني عدم مشاركة كل لاعب مع فريقه في مباراتين وهو الأمر الذي يرفضه كل فريق .

وأوضح المصدر أن جهاز المنتخب استقر، على تواجد صلاح والنني، مع الفراعنة أمام الجابون فقط، ليأتي الثنائي من إنجلترا على الجابون، مباشرة، الأمر الذي ينهي أزمة دخول الثنائي في عزل لمدة عشرة أيام، عند العودة إلي إنجلترا، على اعتبار أن الجابون ليست من الدول الموضوعة على قوائم العزل لكورونا من الحكومة البريطانية.

حيث أشار ليفربول في بيانه لإتحاد الكرة في وقت سابق أن يتعذر مشاركة محمد صلاح أمام أنجولا بسبب وجود مصر في القائمة الحمراء الخاصة بضرورة خضوع اللاعب لعزل صحي لمدة 10 أيام ، فيما يمكنه السفر لمواجهة الجابون على أرضها لأنها ضمن القائمة الصفراء ولا يحتاج العائد منها لعزل صحي.

كما كشف المصدر أن جهاز المنتخب، أبلغ أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية، اليوم بمخاطبة ليفربول وأرسنال، بشأن مُقترح مشاركة صلاح والنني، أمام الجابون فقط.