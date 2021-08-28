/647490/استمرار-فى-ارتفاع-درجات-الحرارة-والمحسوسة-39

يتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم السبت وغدًا، خلال الموجة الحارة التى بدأت الجمعة، ومن المقرر أن تنكسر الموجه الحارة يوم الإثنين على أغلب المناطق.

دوت الخليج يرصد اخبار الطقس اليوم السبت

اخبار الطقس اليوم

ويستمر نشاط الرياح على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، خلال حالة الطقس اليوم وغدًا وحتى نهاية الأسبوع، كما تتكون شبورة مائية فى الصباح على طرق القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تبلغ درجات الحرارة اليوم وغدًا إلي 45 درجة، وتنكسر على أغلب الأنحاء إعتبارًا من يوم الإثنين.

يسود طقس شديد الحرارة رطبا على القاهرة الكبري جنوب سيناء والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، ويكون مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، بينما يكون الطقس معتدل الحرارة رطبا في القاهرة وباقي أنحاء مصر.

تكون درجات الرطوبة النسبية المتوقعة اليوم للعظمي والصغري في شمال الصعيد 40-25، وفى جنوب الصعيد 30-15، وفي السواحل الشمالية 90-40، وفي القاهرة الكبري 86-30 درجة.

يتوقع أن تكون درجات الحرراة مثل الأمس فى القاهرة والإسكندرية، وتكون درجة الحرارة في القاهرة اليوم مستقرة للعظمي والصغري عند 37-26 درجة والمحسوسة 39 درجة، وكما تكون مستقرة أيضًا فى الإسكندرية عند 32-25 وترتفع درجة الحرارة المحسوسة إلي 35 درجة.

درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية

أسوان 45-28

قنا 43-26

إدفو 45-27

الوادي الجديد 42-23

أسيوط 38-23

المنيا 38-24

الفيوم 37-25

الأقصر 44-27

سيوة 37-22

حلايب 36-26

بني سويف 37-24

أبوسمبل 43-25

سوهاج 40-24

شلاتين 40-27

السويس 36-25

الإسماعيلية 37-24

المنصورة 36-25

بورسعيد 33-25

دمياط 33-25

دمنهور 34-26

الغردقة 39-28

شبين الكوم 37-26

السلوم 32-24

العريش 33-25

طنطا 36-26

بلطيم 33-24

طابا 37-25

الطور 37-27

رفح 33-24

شرم الشيخ 40-29

مطروح 31-21 درجة