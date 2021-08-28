عاجل.. السيسى يصل العراق للمشاركة فى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس فى المؤتمر تأتى فى إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمى، ولضمان أمنه واستقراره، حيث يسعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادى بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.

وأضاف راضى، أن مصطفى الكاظمى رئيس وزراء العراق، كان فى استقبال الرئيس السيسى عقب وصوله إلى مطار بغداد الدولى.