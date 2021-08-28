أبو الغيط: مستمرون في التضامن والوقوف مع الشعب اللبناني

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية على «استمرار تضامن الجامعة مع لبنان ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني في محنته».

وقال أبوالغيط، في تصريح صحفي قبيل توجهه إلى بغداد لحضور المؤتمر الإقليمي لدعم العراق: «استمعت إلى مناشدة الرئيس ميقاتي للجامعة ولي شخصيا للاستمرار في دعم لبنان.. وأنا بدوري أقول أنني أقدر هذه المناشدة.. وسبق أن اتصلت بالرئيس ميقاتي متمنيا له التوفيق في تشكيل الحكومة.. وأؤكد علي أن الإسراع في تشكيل حكومة تأخذ على عاتقها تنفيذ الإصلاحات اللازمة بشكل فوري، سيمكن المجتمع العربي والدولي من الانخراط بفعالية في إنقاذ لبنان ودعم الشعب اللبناني للخروج من هذا النفق المظلم الذي يمر به». وأضاف:«أتمني التوفيق للرئيس ميقاتي في معالجة العقبات الموضوعة في طريق تشكيل الحكومة

والتي لم يتم تذليلها منذ ما يزيد عن عام كامل للأسف».