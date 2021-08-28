سعر الفراخ اليوم 28 أغسطس في بورصة الدواجن وأسعار الكتكوت الابيض

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محمد سياف - ابو ظبي - حدثت حالت من التغيرات في سعر الفراخ اليوم السبت 28 أغسطس الجاري 2021 بورصة الدواجن، كما يوجد تغيرات جديدة أيضاً في سعر الكتكوت الأبيض في عدد من الشركات العاملة في السوق والمنتجة للكتاكيت، ويوجد توقعات بارتفاع أسعار الدواجن خلال الأيام القادمة، وفق تصريحات بعض أصحاب المزارع، وذلك عقب نفاذ كميات اللحوم الحمراء والتي كانت مخزنة في الثلاجات عقب عيد الأضحى المبارك.

سعر الفراخ اليوم 28 أغسطس في بورصة الدواجن

كما ننوه لمتابعي مصر فايف أن الأسعار المذكورة هي أسعار البورصة، أما أسعار الفراخ وأسعار الكتاكيت البيضاء في محلات التجزئة فقد ترتفع الفراخ بقيمة تتراوح من 3 إلى 5 جنيه في الكيلو، حسب كل محل وبحسب المنطقة المتواجد بها المحل، وذلك نتيجة إضافة أسعار النقل والعمالة إلى سعر الكيلو.

شركة المراعي 5.75 جنيه.

شركة الوادي 7 جنيه.

شركة الوطنية 7.5 جنيه.

شركة العناني 8.75 جنيه.

شركة القاهر للدواجن 6.75 جنيه.

وحول سعر الفراخ اليوم البيضاء والساسو والأمهات في بورصة الدواجن فجاءت وفق الأسعار التالية

سعر الكتكوت الأبيض شركات

أما سعر الكتكوت الأبيض قطعان فسجل 5.2 جنيهع كأعلى سعر له اليوم، كما سجل أقل سعر اليوم 5 جنيه فقط، أما سعر الكتكوت الساسو، فكان أعلى سعر له اليوم 5 جنيه، وأقل سعر 4.5 جنيه.