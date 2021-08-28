أجواء مشمسة و ارتفاع رطوبة وسقوط أمطار .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم   

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس اليوم السبت 28 أغسطس 2021 حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار إلى شديد الحرارة على الدلتا والقاهرة ومنطقة القناة وصولا لشمال الصعيد، شديد الحرارة على وسط و جنوب الصعيد، والطقس معتدل ليلا على شمال ووسط الجمهورية، مائل للحرارة على جنوب الجمهورية والبحر الأحمر.





كما يؤدى ارتفاع الرطوبة النسبية على شمال الجمهورية وصولا لشمال الصعيد إلى مزيد من الشعور بحرارة الأجواء، مع أجواء مشمسة متوقعة على معظم أنحاء الجمهورية يتخللها ظهور للسحب المنخفضة صباحا على شمال الجمهورية ، كما تظهر تشكيلات من السحب الركامية على أجزاء من مرتفعات جنوب سيناء و البحر الأحمر يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا خاصة على مرتفعات جنوب سيناء. وبالنسبة لحركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة، تنشط على منطقة خليج السويس و شمال البحر الأحمر. كما تتكون الشبورة المائية صباحا على شمال الجمهورية تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق. وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر: القاهرة 38/25 الإسكندرية 33/25 مرسى مطروح 32/25 السلوم 32/24 دمياط 33/25 بورسعيد 31/27 العريش 33/26 الزقازيق 39/22 طنطا 39/23 شبين الكوم 39/23 بنها 39/23 المنصورة 39/23 كفر الشيخ 39/23 دمنهور 38/23 المحلة الكبرى 39/23 العاشر من رمضان 38/25 الإسماعيلية 38/25 السويس 37/26 الفيوم 39/24 بنى سويف 39/25 المنيا 38/25 أسيوط 40/26 سوهاج 41/27 قنا 44/29 الأقصر 43/29 أسوان 44/30 رأس سدر 37/26 شرم الشيخ 39/31 سانت كاترين 35/23 الغردقة 37/30 مرسى علم 39/32 شلاتين 41/31 أبورماد 40/32 حلايب 40/33 رأس حدربة 41/33

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