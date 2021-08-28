طلبات صلاة من أجل الأنبا بطرس أسقف عام شبين القناطر

جدة - نرمين السيد - تداول عدد من الأقباط على صفحات التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، طالبات صلاة من أجل الأنبا بطرس أسقف عام شبين القناطر الذى يمر بظروف صحية صعبة وهو الآن فى العناية المركزة، بأحد المستشفيات الخاصة.







وقالت إحدى الصفحات القبطية: "صلواتكم من أجل أبى وحبيبى الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر.. هو الآن فى العناية المركزة و نطلب من أمنا العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل وحبيبه مارمينا والبابا كيرلس يتدخلوا فى شفاء هذا الرجل العظيم المحبوب سريعاً من أجل شعبه ومحبيه. ولم تصدر الكنيسة حتى الآن بيانا بالحالة الصحية للأنبا بطرس

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