/647479/سر-التتويج-تصريحات-لاعبي-الزمالك-بعد-التتويج-بالدوري

كشف لاعبو الزمالك، عن مدى فرحتهم، بالتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، وكشف كلا منهم على سر التتويج بالبطولة من وجهة نظره، وأهم لحظة بالنسبة لكل لاعب في الفريق.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

محمود علاء

وقال محمود علاء بعد التتويج: “الهدف الوحيد المؤثر في حياتي كان هدفي في نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان، انا أقدر حجم الكيان الذي ألعب فيه، ومن المفترض أن تكون طبيعة نادي الزمالك هي حصد البطولات”.

وأوضح مدافع الزمالك: “كل مباراة كنا نلعبها كانت هامة لم نكن نمتلك حسابات لأي شئ سوى الفوز، ولم نحتفل إلا بعد مباراة الإنتاج الحربي، كان عندنا يقين وإيمان أن هذه المجموعة ستحصد البطولة منذ بداية الدوري”.

واختتم علاء تصريحاته قائلا: “بطولة الدوري بالنسبة لنا انتهت، تتبقى بطولة كأس مصر ثم نركز في إفريقيا”.

عبد الله جمعة

أعرب عبد الله جمعة لاعب الزمالك عن سعادته بعد التتويج بالدوري الممتاز، مشيرا إلى أن لاعبي الزمالك رجال وكان ردهم في الملعب.

وأضاف جمعة أن الدوري بطولة وانتهت وسنركز في حصد كأس مصر.. مشددا على أنه تعافى من إصابته وشارك في التدريبات.

وشدد جمعة قائلا: “جمهور الزمالك رقم واحد في حياتي”.

محمود حمدي الونش

أبدى محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سعادته بحصول فريقه على لقب الدوري الممتاز، موضحا أن الفريق يستحق اللقب عن جدارة رغم الظروف الصعبة.

وشدد الونش على أن اللاعبين يتطلعون لتحقيق المزيد من البطولات في الفترة المقبلة، مضيفا أن جميع مباريات الدوري صعبة ولكن لقاء المصري في الدور الثاني كان الأصعب.

محمد عواد

أعرب محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته البالغة بتتويج الفريق ببطولة الدوري هذا الموسم.

وقام عواد بتهنئة جماهير الزمالك ومجلس الإدارة واللاعبين، بعد الحصول على درع الدوري الذي جاء بعد جهد وتعب وعن جدارة واستحقاق.

وقال عواد: “الموسم كان صعبا والحمد لله على حصد الدوري الغائب منذ سنوات طويلة”.

وتابع عواد: “مصلحة الفريق أهم من أي أحد، انضممت للزمالك وكنت الحارس الأول بعد تجربة ناجحة في الدوري السعودي، لكن لم تسر الأمور على ما يرام، ولكن أهم شيء هو التتويج بالبطولات ومصلحة الفريق سواء كنت أشارك أم لا”.

إمام عاشور

أعرب إمام عاشور لاعب الزمالك عن سعادته بعد التتويج بالدوري الممتاز، مشددا على أنه كان موسما صعبا جدا وطويلا لكن الروح بين اللاعبين كانت عالية وكنا يدا واحدة واستطعنا أن نحقق شيئا عظيما للقلعة البيضاء.

وعن إيقافه في الفترة الماضية، أكد عاشور قائلا: “أنا أخطأت وأعترف بأنني أخطأت واعتذرت، لكن الناس تحب الانشغال بالسوشيال ميديا.