احتفالات جمهور الزمالك من داخل ميت عقبة بعد رفع درع الدوري«صور وفيديو»

/647472/احتفالات-جمهور-الزمالك-من-داخل-ميت-عقبة-بعد-رفع-درع-الدوريصور-وفيديو

شهد نادي الزمالك بعد صافرة نهاية مبارة البنك الاهلي، في ختام منافسات الدوري المصري الممتاز، على العديد من الإحتفالات والتي غابت عن الفريق لتخرج بكل قوتها وتعبر عن فرحتها بعد التتويج بالدوري.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وتوج الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز، للمرة الثالثة عشر في تاريخه، بصدارة الدور برصيد 80 نقطة، بفارق أربع نقاط على وصيف الدوري النادي الأهلي.

نتيجة مباراة الزمالك والبنك

حسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين الزمالك والبنك الأهلي، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء ختام الدوري المصري الممتاز، على ملعب السويس الجديد.

وشهد الشوط الأول بين الفرقين على العديد من الهجمات والضغط من قبل الفرقين، ودفاعات البنك التي واجهة سيول هجمات بطل الدوري للنسخة الجارية بكل قوة وثبات.

وتقدم الزمالك في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 72 عن طريق أيمن حفني بالهدف الأول، وعاد البنك بهدف التعادل في الدقيقة الـ 84 عن طريق كريم بامبو.

ليختتم نادي الزمالك منافسات الدوري المصري الممتاز برصيد 80 نقطة، ويتوج بالبطولة، بفارق اربع نقاط على وصيف الدوري النادي الاهلي.

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط : محمود عبد العزيز – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – حميد أحداد

خط الهجوم: مروان حمدي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ومحمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام وطارق حامد وأيمن حفني وأحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري.