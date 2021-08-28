نصائح هامة لحماية أموالك من عمليات النصب على الحسابات البنكية

في الفترة الأخيرة ازدادت عمليات الإحتيال على سرقة الحسابات البنكية بطرق إحتيالية مبتكرة يتم إستدراج العميل من خلال الإتصال به بإعتبارهم خدمة العملاء ومراجعة حسابات العملاء بالبنك ومعرفة أرقام الحسابات، ويتم إستدراج العميل بمعرفة أرقام حساباته وبنية المراجعة الدورية من خدمة العملاء، واليوم مقالي عن كيفية حماية حساباتك البنكية من خلال المقال نقدم، 10نصائح لحماية أموالك من عمليات النصب على الحسابات البنكية، ولكن بعد التحذيرات الأخيرة التي وجهتها البنوك المصرية لعملائها خلال الأيام القليلة الماضية، بدأ القلق يتسرب إلى نفوس الكثير من أصحاب الحسابات البنكية، خاصة مع ظهور أكثر من حالة لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على أموال بعض عملاء بنك مصر، ونتعرف من مقالي على أهم النصائح التي قدمها خبراء الأمن المعلوماتي لتجنب أن تكون ضحية لعصابات الاستيلاء على الحسابات البنكية.

10 نصائح لحماية حساباتك البنكية:

حيث نقدم لكم النصائح العشرة التالية والتي قدمها أحد خبراء التسوق الإلكتروني وإستشاري الإعلام الرقمي، بشكل ملخص لحفظ وحماية البيانات والمعلومات البنكية من السرقة والإحتيال وهي كما يلي:-