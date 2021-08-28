إنفوجراف- السيسى وميركل.. اهتمامات مشتركة ومصالح متشعبة

جدة - نرمين السيد - كما يساعد على نمو العلاقات المصرية الألمانية، رغبة البلدين فى بناء علاقات وثيقة ومتنوعة وحرص الحكومة الاتحادية فى ألمانيا لدعم الجهود المصرية فى بناء دولة حديثة وديمقراطية، كما تحرص القاهرة بدورها على تنويع التعاون مع الدول الكبرى مثل ألمانيا، والتى ترى فيها شريكا كبيرا ومهما فى أوروبا، لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى ومكافحة الإرهاب.

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