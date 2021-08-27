/647467/التعادل-السلبي-يحسم-لقاء-الهلال-السعودي-والباطن-بالدوري

حسم التعادل السلبي بدون اهداف مباراة الهلال السعودي والباطن، في لقاء جمع بين الفريقين في الأسبوع الثالث من منافسات كأس الأمير محمد بن سلمان، وشهد على اللقاء ملعب الملك فهد.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت أحداث المباراة على سيطرة من قبل فريق الهلال طوال اللقاء، وغياب الفريق الباطن في المباراة، ولكن حضر بالدفاع، للتصدي وتحقيق التعادل أمام وصيف الدوري.

موقف الفريقين في الدوري

تجمد رصيد فريق الهلال السعودي بعد تعادل اليوم أمام الباطن عند النقطة السابعة، ويحصد بهما المركز الثاني، في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، من أصل ثلاث مباريات، والتي سجل من خلالها ثلاث أهداف، في حين تلقت شباكة هدف وحيد.

بينما احتل فريق الباطن السعودي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 4 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، والتي نجح في تسجيل ثلاثة أهداف من خلالها، وتلقت سباكه مثلهم.

الفيحاء السعودي

أعلن نادي الفيحاء السعودي، رسمياً تعاقده مع الجناح فواز الطريس لمدة موسم واحد علي سبيل الإعارة، قادماً من الهلال.

إعارة لاعب الهلال

وأنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء إجراءات التوقيع مع اللاعب فواز الطريس علي سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادماً من الهلال.

وتم توقيع العقد بمدينة الرياض، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور ماهر بن عثمان أباحسين.

ويجد الطريس صعوبة في المشاركة مع الهلال في ظل اعتماد الجهاز الفني بقيادة ليوناردو جارديم على عناصر أخرى في نفس مركزه.

ويحتل الفيحاء المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 4 نقاط من انتصار على الاتحاد بهدف نظيف وتعادل مع الفتح وذلك في أول جولتين من البطولة.