أسعار رحلات أداء مناسك الحج لعام 2022 السياحية والاقتصادية في مصر

أسعار الحج 2022، تم الإعلان من قبل وزارة السياحة عن أسعار وضوابط رحلات الحج لعام 2022 في وقت مبكر جدا، ولذلك لمنح الشركات السياحية وقت كافي للتسويق لبرامج رحلات الحج السياحية والاقتصادية، وأعلنت وزارة السياحة انه سوف يتم إجراء القرعة لأداء مناسك الحج في عام 2022، وحيث أننا نعمل نحن أعضاء موقع ثقفني على توفير كافة الخدمات لمتابيعي الموقع، ولذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال أسعار وضوابط أداء مناسك الحج المعلنة من قبل وزارة السياحة.

الضوابط لأداء مناسك الحج 2022

أعلنت وزارة السياحة عن عدة ضوابط لأداء مناسك الحج لعام 2022 يجب على الحجاج الاهتمام بها، وسنعرض لكم ابرز الضوابط المعلنة من قبل وزارة السياحة عبر السطور التالية:

يجب تسجيل البيانات المطلوبة للحجاج المقبولين قبل يوم 29 شعبان.

يشترط دفع مبلغ لجدية الحجز لرحلة أداء مناسك الحج، وفي حالة عدم قبوله بالقرعة يتم استرجاع المبلغ مرة اخرى.

يجب من التأكد من التعامل مع الجهات المخصصة لرحلات الحج وأخذ الحذر من التعامل مع الوسطاء والسماسرة تجنبا من عمليات النصب.

يتم استبعاد الفرد المتقدم في اكثر من جهة من الجهات المخصصة لرحلات أداء مناسك الحج قبل إجراء القرعة، حيث تقوم وزارة الداخلية بمراجعة كشوفات أسماء المتقدمين لأداء مناسك الحج والتأكد من عدم تكرار أسماء المتقدمين.

أسعار رحلات أداء مناسك الحج الاقتصادية 2022

أعلنت وزارة السياحة عن أسعار أداء مناسك الحج الاقتصادية لعام 2022، حيث أعلنت عن سعر رحلة الحج الخمس نجوم بسعر 52.900 جنيها مصريا، بينما بلغ سعر رحلة أداء مناسك الحج الأربع نجوم بسعر 50.600 جنيها مصريا، كما أعلنت وزارة السياحة عن سعر رحلة أداء مناسك الحج البري كاملة وشاملة حجز الفندق بمكة المكرمة بسعر 60.375 جنيها مصريا.

أسعار رحلات أداء مناسك الحج السياحية 2022

أعلنت وزارة السياحة عن أسعار برامج رحلات أداء مناسك الحج لعام 2022، واليكم الأسعار برامج الحج السياحية فيما يلي: