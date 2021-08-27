213.4 مليون يورو قيمة 12 اتفاقية مع ألمانيا خلال النصف الأول من 2021.. «السيسي» يشكر «ميركل» لجهودها في التحول النوعي في شراكة البلدين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الشكر للمستشارة الألمانية «أنجيللا ميركل»، على تعاونها وجهودها، خلال توليها المسؤولية، مما أحدث تحولاً نوعياً في الشراكة بين مصر وألمانيا، على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية، متمنياً سيادته لها خالص التوفيق والسداد في كافة خطواتها ومشروعاتها المستقبلية.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجمعة، 27 أغسطس 2021، عبر «فيديو كونفرانس»، في القمة العالمية الرابعة لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، والتي تنظمها ألمانيا سنوياً.

جدير بالذكر، كانت وزارة التعاون الدولي، قد نشرت «إنفوجراف»، في 9 أغسطس 2021، حول اتفاقيات التمويل التنموي بين مصر وألمانيا، خلال النصف الأول من العام، المشار إليه، بإجمالي قيمة 213.4 مليون يورو، لعدد 12 اتفاقية.

كانت القيمة الأعلى، بين الاتفاقيات المنوه عنها، 57.5 مليون يورو، قيمة اتفاق التعاون الفني والمالي لعام 2019؛ بينما كانت القيمة الأدنى 2.5 مليون يورو، قيمة اتفاقية تطوير أعمال البنية التحتية في المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية؛ في حين كانت اتفاقية مبادرة التعليم الفني الشامل في مصر، في المركز الثاني، من حيث القيمة التمويلية، ضمن برنامج مبادلة الديون، بقيمة 41 مليون يورو.

أضافت الوزارة أن اتفاقيات ثلاث، بخصوص: مشروع تحسين نظام التعليم المزدوج المصري، مشروع دعم التشغيل «المرحلة الثانية»، ومشروع تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقيم؛ 14.9 و14.5 و14 مليون يورو، على الترتيب؛ فضلاً عن اتفاقية أخرى لدعم التشغيل «المرحلة الثالثة»، بقيمة 16 مليون يورو، واتفاقية بقيمة 10 مليون يورو، لمشروع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على خدمات مالية.

ومن الاتفاقيات أيضاً، اتفاقية بقيمة 8 مليون يورو، مشروع بناء القدرات المؤسسية في مجال الإدارة العامة؛ واتفاقية مشروع دعم الابتكار الزراعي، بقيمة 7 مليون يورو؛ وأخرى للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، بقيمة 6 مليون يورو؛ واتفاقية لمشروع شباب ضد التحرش الجنسي، بقيمة 4 مليون يورو.