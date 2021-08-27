الوطنية للصحافة تنعى الإعلامى حمدى الكنيسى

جدة - نرمين السيد - نعت الهيئة الوطنية للصحافة، رئيسًا وأعضاءً، ببالغ الحزن والأسى الإذاعى والإعلامى حمدى الكنيسى، الذى وافته المنية اليوم الجمعة، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته وواسع مغفرته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.





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