فيديو.. عادل حمودة مشيدا بالطاهرى: يشكل جيلا جديدا سيعطى لروزاليوسف الكثير

جدة - نرمين السيد - وأضاف حمودة، خلال لقائه مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، ببرنامج "60 دقيقة" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة: "عندى تفاؤل إن الجيل الجديد هيدى لهذا البيت اللى اتربينا فيه صحفيا ومهنيا وإنسانيا الكثير".

كما أعرب عن شكره لفريق برنامج "60 دقيقة" على جهوده.