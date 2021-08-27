فيديو.. عادل حمودة مشيدا بالطاهرى: يشكل جيلا جديدا سيعطى لروزاليوسف الكثير

جدة - نرمين السيد - وأضاف حمودة، خلال لقائه مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، ببرنامج "60 دقيقة" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة: "عندى تفاؤل إن الجيل الجديد هيدى لهذا البيت اللى اتربينا فيه صحفيا ومهنيا وإنسانيا الكثير".
كما أعرب عن شكره لفريق برنامج "60 دقيقة" على جهوده.
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