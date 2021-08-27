المفتى: نسعى دائما لإيجاد موضع قدم لنا على جميع وسائل التواصل الاجتماعى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن دار الإفتاء المصرية حرصت فى عملها وفتاواها أن تعمل على حفظ استقرار المجتمعات والدولة الوطنية، والدعوة إلى قبول الآخر والتناغم معه فى سبيل البناء الحضارى للإنسان والتعاون المشترك.





وأضاف علام، خلال لقائه الأسبوعى مع الإعلامى حمدى رزق فى برنامج "نظرة" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن الدار تعمل من خلال جملة من الإجراءات من خلال مرصد الفتاوى المتشددة على درء فكر الجماعات المتطرفة، ثم بعد دراسات مع علماء النفس والاجتماع اتجهت إلى إنشاء وحدة الرسوم المتحركة "موشن جرافيك" لإخراج تقارير مصغرة سريعة يصل فحواها للشباب كافة، ورسائلها من خلالها لا تتخطى دقيقتين، وتعتبر هذه الوحدة من الوحدات المهمة فى درء الفكر المتطرف، وتحث الدار من خلالها على أفكار العمل والبناء.

وأشار المفتى، إلى أن الدار إلى جانب ذلك أنشأت "مركز سلام لدراسات التطرف"، وتطمح من خلال هذا المركز إلى إيجاد جملة من الأمور المتخصصة المعمقة، وستعمل مع مختلف المراكز المتخصصة فى مثل هذه الدراسات على التعاون البناء.

وفى سياق آخر قال مفتى الجمهورية: "إن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت ضرورة ملحة فى وقتنا الحاضر لعدة اعتبارات، أولًا: لتحصين الشباب الذى لا يكاد يفارق هذه المواقع، ومن ناحية أخرى أن الجماعات الإرهابية وجدت فى هذا الفضاء الإلكترونى فرصة سانحة وأكيدة لتجنيد الشباب والتأثير عليهم".

وأشار إلى أن تنظيم داعش فى إحصاء من الإحصاءات نشر 90 ألف تويتة على موقع تويتر بـ12 لغة، وهذا معناه أننا أمام تنظيم منظم يستخدم أدوات معينة للتأثير على الشباب، وأهم أدواته هى شبكات التواصل الاجتماعي، ومن ثم فالمسؤولية كبيرة علينا نحن المؤسسات الإفتائية لمواجهة غزو الفضاء الإلكترونى، والتعامل معه بذكاء وأن نكون مؤثرين، وهذا التعامل بلا شك يحتاج لدراسات وأبحاث وقد جلسنا مع متخصصين لنصل إلى كيفية دراسة نفسية هذا الإنسان المتطرف الذى نتعامل مع أفكاره.

وقال: "إننا دائمًا نسعى إلى إيجاد موضع قدم لنا على جميع وسائل التواصل الاجتماعى، ومؤخرًا أنشأنا حسابًا على موقع "تيك توك" بعدما لاحظنا وجود عدد من الفتاوى الصوتية والأفكار الشاذة التى تنشر عبر هذا التطبيق".

ولفت إلى قيام دار الإفتاء بدراسة التعليقات التى ترد على منشورات صفحة دار الإفتاء المصرية، ويقوم فريق متخصص بتصنيفها، وكثيرًا ما يتم استهداف الدار من خلال كتائب إلكترونية، خصوصًا عندما يتم نشر أى شىء يخص دعم الدولة الوطنية لتكوين رأى عام مضاد، مضيفًا: "نحن نقف طويلًا عند أى آراء بناءة نصحح من خلالها المسار وفكرة النقد البناء هامة وفكرة الوعى هامة أيضًا".