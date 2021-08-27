شوقى علام: حياة كريمة مشروع مسلكه حميد ويجوز التبرع له

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم: "إننا لم نجد مشروعًا مس حياة المواطنين مثلما وجدنا فى مشروع حياة كريمة، فهو مشروع مسلكه حميد ويجوز التبرع له، فهو مشروع موجه للفقراء والنفع المشترك ودعم القرى الفقيرة، ومن ثم ينسحب عليه ما ينسحب على مصارف الزكاة".





وأوضح علام، خلال لقائه الأسبوعى مع الإعلامى حمدى رزق فى برنامج "نظرة" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة: "أننا إذا قلنا إن الزكاة واجبة على فئات معينة فمن باب أولى فى الحكم أن يتم صرفها فى مثل هذه المبادرات، ولا شك أننا فى مصارف الزكاة نلحظ أن الجانب الفردى المباشر فيها أولى، وفى مستوى النفع العام نلحظ أن مصرف الزكاة لا بد أن يكون مستوعبًا لكل مصالح الناس والنفع العام".

وشدد مفتى الجمهورية، على أن فتاوى دار الإفتاء لا يوجد بها أى توجيه سياسى، قائلًا: "نحن نعمل من وحى الضمير الإفتائى والاستقلال الإفتائى ومناهج العلماء التى تحقق مصالح الإنسان التى نلجأ فيها إلى النصوص الشرعية والتصرفات النبوية، والاجتهادات الإفتائية المستنيرة".

فى إطار آخر واصل فضيلة مفتى الجمهورية، حديثه عن فقه الدولة الوطنية، مؤكدًا أن مدلول هذا الفقه يتسع ليشمل التواصل مع العالم كله، لأن نص الأمر بالتعاون على البر والتقوى يتسع مدلوله لذلك، وقد وجدنا أن الجاليات المسلمة فى الخارج يحتاجون إلى الدعم، ولدينا قسم خاص لتلقى فتاواهم.

وأضاف: "كما أطلقنا مشروعًا كبيرًا تحت عنوان: فتوى برو، وهو عبارة عن تطبيق إفتائى انطلق باللغتين الإنجليزية والفرنسية، ويمكن طلب الفتاوى من خلاله من أى سائل فى أى دولة فى الخارج، كما يتضمن التطبيق محتوى تثقيفيًّا، ونراعى فى القدر الذى نعطيه للمتلقى من الفتاوى، الخصوصية الغربية أو العقلية الغربية".

وأكد فضيلة المفتى، أن هناك ثوابت بالمسلم نعدها خطًّا أحمر لا يجوز تجاوزها أو إباحتها، أو إيجاد مشروعية فيها، فنحن نريد أن نوجد ثقافة هادئة عند هذا الشباب الغربى تكون متسقة مع الشرع الشريف.

وتطرق إلى الحديث عن أهمية وجود كيان "الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم"، لافتًا النظر إلى وجود ما يناهز 65 دولة أعضاء فى الأمانة حتى الآن، وانبثق عن مؤتمر الأمانة الأخير وثيقة التعاون الإفتائى، وهى وثيقة مصرية من أجل إحداث تواصل حقيقى بإجراءات معمقة تراعى الخصوصية لكل دولة من الدول، لأن الفتوى بنت زمانها ومكانها.

وقال المفتى: "إن قراءة النص القرآنى يحدث التكامل للرد على أى قضية إفتائية والبت فيها إلى جانب جمع المسلك النبوى الشريف وما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بالإضافة إلى الإحاطة بالنصوص"، موضحًا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يجبر أحدًا على دخول الإسلام، وترك حرية الاعتقاد للآخرين.

وبشأن قضية الجهاد قال المفتى، إن قضية الجهاد انحرف بها المتطرفون إلى تأويلات فاسدة وقلبوا الباطل حقًّا، ومن ثم خدعوا الكثير معهم فى هذا الأمر، متابعًا: "وضعنا خطة لمواجهة هذه المفاهيم المغلوطة، بدأت من مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، مرورًا بإطلاق مركز سلام لدراسات التطرف، وإطلاق موسوعة الانحرافات الفقهية لدى الجماعات الإرهابية، حيث وجدنا انحرافات كثيرة لدى الجماعات المتطرفة وضلالات كثيرة ألبسوا بها الباطل حقًّا، ولدينا نتاج فكرى ومواد لمواجهة جميع هذه الانحرافات من بينها "الدليل المرجعى لمواجهة الفكر المتطرف".

وأضاف قائلًا: "وفى إجراءاتنا فى المرحلة القادمة سننظم لقاءات مع شباب الجامعات، واستخدام التكنولوجيا على أوسع نطاق، وإطلاق تطبيقات للهاتف المحمول، وتحليل جميع الحوادث فى ضوء سياقاتها ومآلاتها".