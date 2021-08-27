فيديو- فى لقائه مع الطاهرى.. عادل حمودة: أنا مذهول من حجم الإنجازات فى مصر

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى عادل حمودة، إن ما يجرى على الأرض المصرية نشاط غير عادى مكثف فى مجالات مختلفة، مشيدًا بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى ببناء جيش قوى وعمل مفاوضات لشراء أسلحة متطورة وإعادة البنية الأساسية بشكل واضح وسريع.





وأضاف حمودة، خلال لقائه مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، ببرنامج "60 دقيقة" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن ما يحدث فى مصر يؤكد أن صانع القرار كان مدركا لجميع المشاكل مبكرا وربما قبل أن يجلس على مقعد الرئاسة. وتابع الكاتب الصحفى: "أنا مذهول من حجم الإنجاز اللى بيتم فى كل مكان سواء فى الزراعة أو العقارات أو البنية الأساسية، وكتبنا مرارا حول أهمية تلك المشاريع واليوم نراها على أرض الواقع". واستطرد قائلا: "ما يقال يستتبعه تنفيذ، وما ينفذ يتبعه إنجاز".

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