/647457/الإسماعيلي-يحقق-الفوز-على-سيراميكا-بثلاثية-بختام-الدوري
حقق الإسماعيلي الفوز على حساب سيراميكا كليوباترا، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين في لقاء الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:
وشهد المبارة على منافسة قوية بين الفريقين في الخطورة على المرمى من قبل هجوم الفريقين سواء من قبل أري بابل مهاجم الدراويش والرد من قبل شريف دابو لاعب سيراميكا.
نجح فريق الإسماعيلي من تسجيل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الثانية عن طريق بينسيون شولونجو، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة الأ 41 عن طريق أري بابل، ورد فريق سيراميكا بالهدف الأول له في الدقيقة 43 عن طريق شريف دابو.
وعاد فريق سيراميكا بالهدف الثاني له والتعادل في المباراة في الدقيقة 54 من عمر اللقاء، ولكن شكري نجيب مهاجم الدراويش رفض بالتعادل لفريقه ليسجل الهدف الثالث والفوز لفريقية في الدقيقة 81 وينتهى اللقاء على هدف نجيب.
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