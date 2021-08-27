/647455/سمية-الخشاب-عن-انتقال-رونالدو-لمان-يوناتيد-شكرا-أنكم-استجبتوا-لطلبي

توجهت الفنانة سمية الخشاب بالشكر لإدارة فريق مان يوناتيد على ضم لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو، معربة عن سعادتها بهذا النبأ ومتمنية أن يحتل هذا الفريق الصدارة.

دوت الخليج يرصد تعليق سمية الخشاب على انتقال رونالدو لمان يوناتيد

وكتبت سمية الخشاب عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “شكرا مان يونايتد علي انكم استجبتوا لطلبي وجبتوا كريستيانو رونالدو وبصراحة أنا مبسوطه جدا وان شاء الله المان يونايتد في الصداره ودايما احلي جمهور و جلوري جلوري مان يونايتد وبحبكم يا احلي ديفلز”.

سمية الخشاب تتعرض لأزمة بسبب أحمد سعد

أثارت الفنانة سمية الخشاب الجدل بينها وبين الفنان أحمد سعد بعد عقد قران الأخير على عارضة الأزياء علياء بسيوني الذي أقيم في مساء يوم السبت الموافق 21 من شهر أغسطس، ما دفع نقابة المهن التمثيلية للتدخل في الأمر بقيادة الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، تلك بدأت بنشر الفنانة سمية الخشاب صورة عبر حسابتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، اعتبرها العديد من الجمهور إساءة للفنان أحمد سعد خاصة بعد أن تم نشرها عقب عقد قران الأخير مباشرة.

ردت سمية الخشاب على الجدل المثار، عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر، قائلة: “عني بتفبركوا ردود وتثيروا فتن، ومع ذلك محدش مهتم بيكم، ربنا يعينكم على نفسكم ويشغلكم بنفسكم”، ولم تمر ساعات إلا وقررت الفنانة إجراء تعديل على الصورة المثيرة، من خلال كتابة تعليق عليها: بحبكم كلكم، في توضيح منها بأن وضعية يدها ترمز للقلب الموجه لجمهورها.

سمية الخشاب تنفي شطبها من النقابة

وبعد العديد من التوضيحات التي نشرتها سمية الخشاب حول هدفها ونبتها من الصور، نشرت الخشاب بيانا توضح ما حدث وجاء فيه: "لم يتم التحقيق معي من قبل النقابه، برجاء من الساده الاعلاميين والصحفيين والمواقع الالكترونيه توخي الدقه والحذر من الاخبار المفبركه والاكاذيب التي يصدرها حزب اعداء النجاح واللجان الالكترونيه الممنهجه، كل الشكر والتقدير لنقيبنا المحترم د/اشرف زكي".