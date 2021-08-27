/647454/ختام-الدوري-التشكيل-الرسمي-للزمالك-أمام-البنك-الأهلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة البنك الأهلي المقرر لها في التاسعة مساء اليوم باستاد بتروسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط : محمود عبد العزيز – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – حميد أحداد

خط الهجوم: مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ومحمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام وطارق حامد وأيمن حفني وأحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري.

إدارة نادي الزمالك

حرص سعد عابدين إداري الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على متابعة آخر الاستعدادات الخاصة بمراسم تتويج الفريق الأبيض ببطولة الدوري الممتاز مع الشركة الراعية للبطولة.

وقام عابدين بمراجعة كل الاستعدادات الخاصة بتسليم درع الدوري لفريق الزمالك مع مندوبي الشركة الراعية قبل انطلاق المباراة بساعات.

ويواجه الزمالك، فريق البنك الأهلي في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.

قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي:

حراسة المرمى : محمد أبوجبل – محمد عواد.

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – أيمن حفني – محمود عبد الرازق شيكابالا.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي.

اتحاد الكرة يخاطب الزمالك

تلقى نادي الزمالك مساء أمس الخميس، إخطارا رسمياً من اتحاد الكرة المصري بشأن تسليم بطولة درع الدوري للقلعة البيضاء، عقب نجاح الفريق في التتويج بالبطولة.

وقال الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق: “ الزمالك تلقى بالفعل إخطارا رسميا من قبل اتحاد الكرة ، يؤكد تسليم درع الدوري عقب مباراة الفريق أمام البنك الأهلي”.

وأضاف : الإخطار وصل النادي، وتم أخطار الجهاز الفني واللاعبين، بتسليم درع الدوري بعد لقاء البنك الأهلي بملعب بتروسبورت.