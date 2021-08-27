/647453/ممثل-الأغلبية-يشارك-فى-زيارة-تفقدية-لعدد-من-المشروعات-الزراعية-ومزارع-قصب-السكر-بالأقصر

شارك المهندس أشرف رشاد الشريف، أمين عام حزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية بمجلس النواب، في زيارة تفقدية لعدد من المشروعات الزراعية، ومزارع قصب السكر بمحافظة الأقصر.

جاء ذلك بحضور، السيد القصير وزير الزراعة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعي، والنائب محمد العماري.

وتفقد الوفد، ما تم تنفيذه في قرية البغدادي في مركز البياضية، والتي تشمل محطتين للطاقة الشمسية لري مساحة تصل الى 50 فدان لصغار المزارعين، ونماذج للمساقى الفرعية التى تم تطويرها وتصل طولها إلى حوالى 2 كيلو متر.

وعقد الوفد، لقاءً موسعًا مع المزارعين، حيث تم الإشارة إلى أهمية الري الحديث واستخدام الطاقة الشمسية، والإجابة عن تساؤلاتهم حول مختلف القضايا التي تواجههم.