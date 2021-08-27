سفير مصر فى ليما يلتقى وزير التجارة والسياحة البيروفى

جدة - نرمين السيد - التقى السفير د. هانى سليم، سفير مصر فى البيرو، وزير التجارة والسياحة فى الحكومة البيروفية الجديدة "روبرتو بالمينو"، على هامش اللقاء الذى دعى إليه السفير المصرى وعدد من سفراء الدول العربية والإسلامية، لمناقشة مستقبل التعاون مع البيرو فى مجالات الاقتصاد والتجارة والسياحة.





وأعرب الوزير البيروفى أثناء اللقاء عن تقديره لجهود السفارة المصرية فى الترويج السياحى والثقافى فى البيرو، واتصالاتها مع الغرف التجارية الرئيسية لبحث سبل تعزيز التبادل التجارى بين البلدين. كما رحب بمقترحات السفارة لتعزيز التعاون الاقتصادى والفنى مع مصر، خاصة فى مجال تكنولوجيا الإتصالات والذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى إيفاد وفد من المتخصصين فى مجالات التجارة والاقتصاد ورجال الأعمال، للتعرف على فرص الاستثمار والتجارة المتاحة بالسوق المصرية والمنطقة.

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