عبارات خاصة علي تيشرت الزمالك للاحتفال بالدوري«صور»

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يرتدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قمصانا خاصة احتفالا بالحصول على درع الدوري بعد لقاء البنك الأهلي المقرر له مساء اليومي الجولة الأخيرة بالدوري والمقرر به باستاد بتروسبورت .

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وتم تجهيز قمصان تحمل عبارة " علاء على.. دائماً في القلب"

و تيشرتات أخرى تحمل كلمة " البطولة ١٣ .. دوري الشهداء".

ومن المقرر أن يتسلم نادي الزمالك درع الدوري بعد مباراة اليوم أمام البنك الأهلي المقرر لها اليوم في التاسعة مساءً ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري.

وكان الزمالك قد توج بلقب الدوري بعد الفوز على الانتاج الحربي بهدفين دون رد في الجولة ال٣٣ وقبل الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي:

حراسة المرمى : محمد أبوجبل – محمد عواد.

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – أيمن حفني – محمود عبد الرازق شيكابالا.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي.

اتحاد الكرة يخاطب الزمالك

تلقى نادي الزمالك مساء أمس الخميس، إخطارا رسمياً من اتحاد الكرة المصري بشأن تسليم بطولة درع الدوري للقلعة البيضاء، عقب نجاح الفريق في التتويج بالبطولة.

وقال الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق: “ الزمالك تلقى بالفعل إخطارا رسميا من قبل اتحاد الكرة ، يؤكد تسليم درع الدوري عقب مباراة الفريق أمام البنك الأهلي”.

وأضاف : الإخطار وصل النادي، وتم أخطار الجهاز الفني واللاعبين، بتسليم درع الدوري بعد لقاء البنك الأهلي بملعب بتروسبورت.

سلبية مسحة الزمالك

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سلبية المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري قبل تدريب الأمس.