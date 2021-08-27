حسين زين ناعيا الكنيسى: إبداعاته ستظل محفورة فى عقل ووجدان مستمعى الإذاعة

جدة - نرمين السيد - نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، الإذاعى القدير الراحل حمدى الكنيسى، الذى رحل عن عالمنا اليوم تاركا إرثا من الأعمال الإذاعية المتميزة، والتى تعد بصمة وعلامة مميزة فى تاريخ الإذاعة المصرية.





وقال زين، فى بيان، اليوم الجمعة، إن الراحل يعد من جيل عملاقة ورواد العمل الإعلامى وقدم خلال مشواره الإعلامى العديد من الإبداعات التى ستظل محفورة فى عقل ووجدان مستمعى وعشاق الإذاعة المصرية، مشيدًا بدوره الوطنى خلال عمله كمراسل عسكرى بحرب أكتوبر المجيدة.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن الراحل بذل من الجهد الكبير فى تطوير العمل بالإذاعة المصرية خلال فترة رئاسته لها، وتتلمذ على يده أجيال من أبناء الإذاعة المصرية، كما قدم أفكارا ورؤى أسهمت فى تطوير العمل بالوطنية للإعلام كونه عضوا سابقا بمجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام، وكان له أيضا بصمات واضحة فى العمل النقابى خلال فترة رئاسته لنقابة الإعلاميين.

وتقدمت الوطنية للإعلام، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل، داعية المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.