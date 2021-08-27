مصر تشارك فى اجتماع مجموعة عمل مجلس الأمن لتسوية النزاعات بإفريقيا

جدة - نرمين السيد - شارك السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، بصفته رئيس لجنة بناء السلام، اليوم الجمعة، فى اجتماع مجموعة عمل مجلس الأمن لمنع نشوب وتسوية النزاعات فى إفريقيا، وقدم إحاطة لأعضاء المجلس حول أنشطة وجهود لجنة بناء السلام تحت الرئاسة المصرية فى دعم القارة الإفريقية لتحقيق السلام والتنمية المستدامين، لا سيما فى ظل التحديات المضاعفة التى خلفتها جائحة كورونا.





وأوضح السفير محمد إدريس، بحسب بيان لوزارة الخارجية، أن مجموعة العمل هى إحدى الأجهزة الفرعية المنبثقة عن مجلس الأمن التى تم إنشاؤها عام 2002 لمتابعة تنفيذ توصيات المجلس الرامية لمنع نشوب وتسوية النزاعات فى إفريقيا، فضلاً عن تعزيز التعاون بين مجلس الأمن والمجلس الاقتصادى والاجتماعى والأجهزة الأممية الأخرى ذات الصلة بإفريقيا، وكذلك تقديم توصيات لمجلس الأمن لتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى فيما يتعلق بمنع نشوب وتسوية النزعات فى القارة.

كما لفت مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، إلى الإحاطة التى قدمها لمجموعة عمل مجلس الأمن تضمنت عرضًا شاملاً لجهود لجنة بناء السلام، لا سيما فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ توصيات تقرير السكرتير العام وقرار الجمعية العامة حول "أسباب النزاعات وتعزيز السلم والتنمية المستدامين فى إفريقيا".

وأضاف أن لجنة بناء السلام لعبت دورًا فاعلاً لدمج منظور بناء السلام فى مناقشات الجمعية العامة حول هذا البند وهو ما تحقق من خلال الرأى الاستشارى الذى قدمته الرئاسة المصرية للجنة بناء السلام إلى رئيس الجمعية العامة، موضحًا كذلك أن الإحاطة استعرضت أمثلة عملية لانخراط لجنة بناء السلام فى حالات دولية وإقليمية فى إفريقيا، خصوصًا فى منطقة الساحل والبحيرات العظمى، وطرحت عددًا من التوصيات لينظر فيها مجلس الأمن لتعزيز سبل التعاون وتحقيق الفاعلية المطلوبة للجهود الجماعية لبناء السلام فى إفريقيا.