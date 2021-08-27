/647435/وفاة-الإعلامي-حمدي-الكنيسي-عن-عمر-يناهز-80-عام

توفي الإعلامى الكبير حمدى الكنيسى، عن عمر يناهز ال 80 عاما، بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على إثرها لمستشفى المعادي العسكرى.

وأضاف الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين أنه من المقرر تشييع جثمان الفقيد، غداً السبت الموافق 28/9/2021 من مسجد الحصرى بمدينة 6 أكتوبر. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الأسبوع الماضى بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للإعلامي الكبير حمدي الكنيسي رئيس الاذاعة المصرية الأسبق إثر إصابته بأزمة صحية ، حيث كان يتلقى العلاج بمستشفي المعادي العسكري.

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