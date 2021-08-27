/647433/تعرف-على-موعد-ظهور-نتائج-تظلمات-الثانوية-العامة-2021

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تنشر الرابط الالكتروني الخاص بقبول طلبات التظلمات ،عصر يوم السبت الموافق 21 أغسطس لقبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة للثانوية العامة ، ويستمر لمدة أسبوع ويتم إرسال نتائج الفحص حتى 13 سبتمبر المقبل.

وأضاف الدكتور طارق شوقي ،وزير التربية والتعليم: "يتضمن الفحص تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب ويعاد تصحيحها يدويا، وسوف يتسلم الطالب نتيجة الفحص موضحا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها، وكذلك نسخة الكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.

وشدد الوزير : "سوف نتقبل طلبات إعادة الفحص مجانًا هذا العام للتيسير على أبنائنا الطلاب".

هذا ويتم اعلان المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2021، بعد اعلان نتيجة المرحلة الاولى المرحلة الثانية، وذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي ، حيث ستضم المرحلة الثانية الكليات الباقية من المرحلة الاولى.

ووفقا لما حددته وزارة التعليم العالي ، سيكون الحد الأدنى لكافة الشعب بالمرحلة الثانية 118 280 طالب وطالبة بحد أدنى 88.41% لطلاب الشعبة العلمية و80% لطلاب الشهبة الهندسية و65.7% لطلاب الشعبة الأدبية.

هذا وكشف عضو اللجنة العليا للتنسيق التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ماجد نجم عن الموعد المقرر فيه انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق طلاب الثانوية العامة دفعة 2021، خلال مداخلة هاتفيه على قناة دي ام سي، مضيفا أن المرحلة الاولى مقرر لها ان تنتهي يوم الاربعاء المقب